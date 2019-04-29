В Іспанії до парламенту вперше з часів Франко потрапили ультраправі сили
Партія Vox за результатами парламентських виборів посіла п'яте місце, набравши 10,26% голосів і отримавши 24 депутатських мандата, інформує The Local.
Vox виступає проти незалежності Каталонії, імміграції, фемінізму та мультикультуралізму.
Перемогу на виборах отримала Іспанська соціалістична робоча партія (PSOE), за яку проголосували 28,68% виборців. Вона отримує 123 крісла в 350-місцевому Конгресі депутатів (нижня палата парламенту). Цього недостатньо для абсолютної більшості, і тепер їй доведеться формувати коаліцію.
Друге місце зайняла Народна партія (PP) з результатом 16,70% голосів. Вона отримає 66 мандатів, тоді як в попередньому скликанні мала 137. Частина її голосів, зазначає видання, отримав Vox.
Третьою стала "Громадяни" (Ciudadanos), яка, як Vox, і соціалісти, значно зміцнила свої позиції в порівнянні з виборами 2016 року. За неї прогосоловалі 15,86% виборців, що дає їй 57 мандатів. Три роки тому їх було 32.
На четвертому місці - партія "Ми можемо" (Podemos). Її підтримка скоротилася до 14,31%, що дає 42 місця в парламенті.
Частина мандатів отримує також ряд невеликих партій.
Нагадаємо, що позачергові вибори в Іспанії призначили після того, як парламент не підтримав урядовий проект бюджету на 2019 рік.
За останні чотири роки це вже треті парламентські вибори в Іспанії, чергове голосування мало відбутися в 2020 році.
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