В Іспанії до парламенту вперше з часів Франко потрапили ультраправі сили

До парламенту Іспанії вперше з часів диктатора Франсиско Франко (роки правління 1939-1975) потрапили крайні праві.

Партія Vox за результатами парламентських виборів посіла п'яте місце, набравши 10,26% голосів і отримавши 24 депутатських мандата, інформує The Local.

Vox виступає проти незалежності Каталонії, імміграції, фемінізму та мультикультуралізму.

Перемогу на виборах отримала Іспанська соціалістична робоча партія (PSOE), за яку проголосували 28,68% виборців. Вона отримує 123 крісла в 350-місцевому Конгресі депутатів (нижня палата парламенту). Цього недостатньо для абсолютної більшості, і тепер їй доведеться формувати коаліцію.

Друге місце зайняла Народна партія (PP) з результатом 16,70% голосів. Вона отримає 66 мандатів, тоді як в попередньому скликанні мала 137. Частина її голосів, зазначає видання, отримав Vox.

Третьою стала "Громадяни" (Ciudadanos), яка, як Vox, і соціалісти, значно зміцнила свої позиції в порівнянні з виборами 2016 року. За неї прогосоловалі 15,86% виборців, що дає їй 57 мандатів. Три роки тому їх було 32.

На четвертому місці - партія "Ми можемо" (Podemos). Її підтримка скоротилася до 14,31%, що дає 42 місця в парламенті.

Частина мандатів отримує також ряд невеликих партій.

Нагадаємо, що позачергові вибори в Іспанії призначили після того, як парламент не підтримав урядовий проект бюджету на 2019 рік.

За останні чотири роки це вже треті парламентські вибори в Іспанії, чергове голосування мало відбутися в 2020 році.