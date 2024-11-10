В Іспанії після смертоносної повені почались протести

Тисячі людей вийшли на демонстрацію у Валенсії.

Протести стали відповіддю на те, як регіональний уряд не впорався з руйнівними повенями.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вчора ввечері, 9 листопада, почались чергові демонстрації через повені. Протестувальники вийшли в центр Валенсії і вимагали відставки лідера регіонального уряду Карлоса Масона і скандуючи "Вбивці!".

"Наші руки заплямовані брудом, ваші - кров’ю", - йшлалося на одному з банерів.

На знак протесту демонстранти викинули брудні чоботи біля будівлі ради.

Житедлі постраждалих районів звинувачують владу в тому, що вона подала тривогу надто пізно, о 20:00 29 жовтня, коли вода вже залила багато прилеглих міст і сіл.

Проте керівник Валенсії заявив, що він би подав тривогу раніше, якби влада була повідомлена про серйозність ситуації офіційним органом моніторингу води.

Нагадаємо, що нещодавні повені забрали життя понад 220 людей під час одного з найстрашніших стихійних лих у Європі за десятиліття.

А ще майже сотня людей вважається зниклими безвісти після повені.

Також на початку тижня Іспанці закидали монархів брудом у місті, де сталась повінь.