CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВона стала першою жінкою армії країни з генеральським званням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії жінка вперше стала генералкою збройних сил
Патрісії Ортезі Гарсії присвоїли звання генералки збройних сил Іспанії
Фото: Ministerio de Defensa de España
56-річна Ортега Гарсіа служить в армії з 1988 року, саме тоді жінкам в Іспанії дозволили проходити військову службу, інформують в "Громадське" з псиланням на Diario16.
Вона була однією з 27 жінок-першопрохідців, які вступили до військової академії того року.
У 2009 році вона стала першою жінкою, яка отримала звання підполковниці в іспанській армії, а в 2015 році — полковниці.
На даний момент в Збройних силах Іспанії налічується понад 15 тисяч жінок - 12,5% від загального числа військовослужбовців.
Нагадаємо, вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.
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