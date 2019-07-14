В Іспанії жінка вперше стала генералкою збройних сил

Вона стала першою жінкою армії країни з генеральським званням.

56-річна Ортега Гарсіа служить в армії з 1988 року, саме тоді жінкам в Іспанії дозволили проходити військову службу, інформують в "Громадське" з псиланням на Diario16.

Вона була однією з 27 жінок-першопрохідців, які вступили до військової академії того року.

У 2009 році вона стала першою жінкою, яка отримала звання підполковниці в іспанській армії, а в 2015 році — полковниці.

На даний момент в Збройних силах Іспанії налічується понад 15 тисяч жінок - 12,5% від загального числа військовослужбовців.

Нагадаємо, вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.

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