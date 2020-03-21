В Іспанію завезли українські респіратори
Як повідомив глава української митниці Максим Нефьодов, експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Тобто, до заборони уряду на експорт масок, передає "Громадське".
«Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування», — зазначив він.
Нефьодов запевнив, що митниця виконує закони,а після введення заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.
«Для інформації — Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 — 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів — більше 2 млн за 17 днів березня», — додав він.
Нагадаємо, що обмежувальні заходи, запровадженні у зв'язку з карантином, можуть посилитися найближчим часом.
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