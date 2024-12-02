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В ISW пояснили рекордний оборонний бюджет кремля

02 грудня 2024, 13:44
В ISW пояснили рекордний оборонний бюджет кремля
Фото: EPA / UPG
путін затвердив рекордні військові витрати і тепер військовий бюджет росії дорівнюватиме рівню військових диктатур Африки.

Збільшення витрат на війну в бюджеті рф на 2025 рік не означатиме однозначного посилення військових можливостей москви, адже багато грошей йде на виплати російським солдатам. 

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Президент рф Володимир путін вчора, 1 грудня, підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік і проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки. 

В бюджеті на наступний рік на національну безпеку і оборону виділено близько 41% річних витрат росії.

Аналітики інституту вважають, що збільшення російських витрат на оборону, хоча і є небезпечним, але не обов'язково дорівнює збільшенню військового потенціалу росії, особливо з огляду на те, що значні кошти спрямовуються на виплату допомоги російським солдатам, ветеранам та їхнім сім'ям. 

"Постійна увага росії до оборонних видатків, ймовірно, також впливає на ефективність і стабільність російських соціальних програм, що може вплинути на здатність Кремля підтримувати війну в Україні, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку і тенденцію путіна уникати ризиків для утримання свого режиму", - додали в ISW. 

В неділю ми писали, що путін затвердив рекордні військові витрати.

 

Росіябюджетвійна в Україні

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