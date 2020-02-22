В Італії перша людина померла від китайського коронавірусу
Як повідомляє AP, він був одним з двох заражених людей у регіоні Венето, смерть сталася 21 лютого,передає "Громадське".
Також зазначається, що загалом кількість інфікованих в Італії зросла у понад чотири рази — до 19 людей. Через це влада вирішила закрити школи, ресторани та підприємства.
Першим на COVID-19 в Італії захворів 38-річний італієць, який 21 січня зустрівся з кимось, хто повернувся напередодні з Китаю, не виявляючи жодних симптомів коронавірусу, повідомили італійські органи охорони здоров'я.
Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 77 669. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2360 людей. Водночас 21 029 пацієнтів успішно одужали.
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