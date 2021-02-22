В Ізраїлі літаючого робота зі штучним інтелектом навчили збирати фрукти
У компанії стверджують, що апарат використовує алгоритм на основі штучного інтелекту для ідентифікації дерев та фруктів, які ростуть на цих деревах, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що робот збирає тільки стиглі фрукти, базуючись на їхньому розмірі та зрілості. Після обрання фрукту робот обмірковує найкращий шлях, аби зняти його.
Фото: interestingengineering.com
Крім того, декілька роботів можуть працювати одночасно без ризику зіштовхнутися завдяки автономному цифровому блоку, що знаходиться на землі. Тривалість роботи одного апарату становить 24 години на добу.
У компанії Tevel Aerobotics Technologies наголошують, що їхні роботи покликані допомагати людям, а не замінювати їх.
Нагадаємо, що робот Yardroid зі штучним інтелектом може прибирати сніг й косити траву
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