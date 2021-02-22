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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Ізраїлі літаючого робота зі штучним інтелектом навчили збирати фрукти

Робот збирає тільки стиглі фрукти, базуючись на їхньому розмірі та зрілості
Ізраїльська компанія Tevel Aerobotics Technologies розробила автономного літаючого робота зі штучним інтелектом, який зможе ідентифікувати й збирати фрукти.
В Ізраїлі літаючого робота зі штучним інтелектом навчили збирати фрукти Фото: Укрінформ

У компанії стверджують, що апарат використовує алгоритм на основі штучного інтелекту для ідентифікації дерев та фруктів, які ростуть на цих деревах, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що робот збирає тільки стиглі фрукти, базуючись на їхньому розмірі та зрілості. Після обрання фрукту робот обмірковує найкращий шлях, аби зняти його.

Фото: interestingengineering.com

Крім того, декілька роботів можуть працювати одночасно без ризику зіштовхнутися завдяки автономному цифровому блоку, що знаходиться на землі. Тривалість роботи одного апарату становить 24 години на добу.

У компанії Tevel Aerobotics Technologies наголошують, що їхні роботи покликані допомагати людям, а не замінювати їх.

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22 02 2021 14:37
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