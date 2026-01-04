Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В кінці грудня у рфї підірвали КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

04 січня 2026, 15:55
В кінці грудня у рфї підірвали КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні
Скриншот з відео
Російські військовослужбовці зазнали втрат.
26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновск Краснодарського краю росії пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС рф.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
 
"У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.
 
У розвідці наголосили, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.
 
"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.

 

війна в Україніросія окупантиГУР МОУ

