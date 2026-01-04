В кінці грудня у рфї підірвали КАМАЗ із військовими ракетної бригади, причетної до ударів по Україні

26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті Корєновск Краснодарського краю росії пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС рф.

"У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголосили, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться в повідомленні.