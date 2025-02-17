В кремлі офіційно підтвердили початок переговорів зі США

В Ер-ріяд вилітають Лавров і помічник путіна Ушаков.

Сьогодні, 17 лютого, російська делегація вилітає в Саудівську Аравію.

Про це заявив російський дипломат Дмитро Пєсков.

Вже завтра відбудеться зустріч з американською делегацією.

До складу російської делегації входять глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

"Серед тем - можливі переговори щодо України, організація зустрічі путіна і Трампа, відновлення всього комплексу російсько-американських відносин", - заявив Песков.

Раніше в понеділок держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з росією.

Нагадаємо, що в п‘ятницю Трамп анонсував мирні перемовини у Саудівській Аравії наступного тижня.