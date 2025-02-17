В кремлі офіційно підтвердили початок переговорів зі США
Сьогодні, 17 лютого, російська делегація вилітає в Саудівську Аравію.
Про це заявив російський дипломат Дмитро Пєсков.
Вже завтра відбудеться зустріч з американською делегацією.
До складу російської делегації входять глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
"Серед тем - можливі переговори щодо України, організація зустрічі путіна і Трампа, відновлення всього комплексу російсько-американських відносин", - заявив Песков.
Раніше в понеділок держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з росією.
Нагадаємо, що в п‘ятницю Трамп анонсував мирні перемовини у Саудівській Аравії наступного тижня.