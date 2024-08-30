В Криму вночі лунали вибухи поруч з аеродромом
На окупованому півострові пролунали вибухи у районі аеродрому Кіровське і біля міста Джанкой.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримский ветер.
За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.
Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.
Місцевий уряд поки не коментував події.
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