В Криму вночі лунали вибухи поруч з аеродромом

4 потужних вибухи чули місцеві мешканці.

На окупованому півострові пролунали вибухи у районі аеродрому Кіровське і біля міста Джанкой.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримский ветер.

За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Місцевий уряд поки не коментував події.

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