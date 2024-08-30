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В Криму вночі лунали вибухи поруч з аеродромом

30 серпня 2024, 08:08
В Криму вночі лунали вибухи поруч з аеродромом
Фото: з вільного доступу
4 потужних вибухи чули місцеві мешканці.

На окупованому півострові пролунали вибухи у районі аеродрому Кіровське і біля міста Джанкой.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримский ветер.

За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Місцевий уряд поки не коментував події. 

Ми також писали, що Кримські партизани знайшли тренувальну базу Чорноморського флоту рф у Севастополі.

 

Кримвійна в Україні

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