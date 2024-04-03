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В Києві запрацювали два десятки магазинів Zara, Bershka, Pull&Beаr і Stradivarius

03 квітня 2024, 14:54
В Києві запрацювали два десятки магазинів Zara, Bershka, Pull&Beаr і Stradivarius
Фото: net.compulenta.ru
Мережа компаній Inditex сьогодні відкрила більше 20 магазинів в столиці.

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Вперше після початку великої війни відкрились магазини Іспанської фешн-групи Inditex: бренди Zara, Bershka, PULL&BEAR та інші.

Поки що магазини відкрились лише в Києві, але поступово планують поновлення роботи і по всій Україні. 

За два дні буде наступна хвиля відкриттів магазинів. 

Нагадаємо, що 1 березня стало відомо, що Zara повертається в Україну після 2-річного закриття.

 

ZaraInditexBershkaробота в Україні

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