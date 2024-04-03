В Києві запрацювали два десятки магазинів Zara, Bershka, Pull&Beаr і Stradivarius
Про це повідомила Українська рада торгових центрів.
Вперше після початку великої війни відкрились магазини Іспанської фешн-групи Inditex: бренди Zara, Bershka, PULL&BEAR та інші.
Поки що магазини відкрились лише в Києві, але поступово планують поновлення роботи і по всій Україні.
За два дні буде наступна хвиля відкриттів магазинів.
Нагадаємо, що 1 березня стало відомо, що Zara повертається в Україну після 2-річного закриття.