В Києві запрацювали два десятки магазинів Zara, Bershka, Pull&Beаr і Stradivarius

Мережа компаній Inditex сьогодні відкрила більше 20 магазинів в столиці.

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Вперше після початку великої війни відкрились магазини Іспанської фешн-групи Inditex: бренди Zara, Bershka, PULL&BEAR та інші.

Поки що магазини відкрились лише в Києві, але поступово планують поновлення роботи і по всій Україні.

За два дні буде наступна хвиля відкриттів магазинів.

Нагадаємо, що 1 березня стало відомо, що Zara повертається в Україну після 2-річного закриття.