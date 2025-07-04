Група скаладался із 14 чоловіків.

Сьогодні, 4 липня, нелегальні мігранти на кордоні між Литвою і білоруссю закидали литовських прикордонників камінням, а також пошкодили службовий позашляховик.

Причина цьому - заборонений в’їзд до країни: передаʼ литовський мовник LRT.

Подія сталась вночі у четвер у Лаздийському районі, уздовж литовсько-білоруського кордону біля річки Мара. З литовської сторони поблизу кордону встановлено фізичний бар’єр для запобігання несанкціонованому перетину кордону.

14 мігрантів підійшли з білорусі із драбинами і спробувала перелізти через паркан на литовській стороні.

Однак огорожа висотою понад 4 метри і бла обтягнута колючим дротом, тож їх це зупинило, а побачивши прикордонників - втікли.

Співробітники прикордонної станції "Капчяместіс" помітили групу мігрантів за допомогою камер спостереження і під’їхали на своєму позашляховику Toyota Land Cruiser.

"Пройшовши деякий час уздовж кордону, вони незабаром опинилися на іншій відкритій ділянці поблизу Мари. Агресивні та нахабні мігранти з території Білорусі почали кидати каміння у бік Литви, щоб поранити прикордонників та пошкодити їхній автомобіль", – заявили у прикордонній службі.

Каміння влучило у ліве переднє крило позашляховика, залишивши вм’ятину: також під час нападу ніхто з литовських прикордонників не постраждав.

У службі додали, що це не перший випадок, коли мігранти кидають каміння, палиці та лаються на прикордонників після невдалої спроби нелегально в’їхати у Литву. Цього року литовські прикордонники зупинили 917 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон із білорусі через не призначені для цього місця.

Мігранти складалися переважно із чоловіків віком від 20 до 40 років.

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