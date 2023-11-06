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В Литві відбуваються військові навчання Strong Griffin

06 листопада 2023, 11:12
В Литві відбуваються військові навчання Strong Griffin
Фото: з вільних джерел
Більше 2000 солдат беруть участь у литовських військових навчання під кодовою назвою Strong Griffin.

Участь в них беруть підрозділи збройних сил США, Польщі та Португалії.

Про це повідомляє Polskieradio.

В двотижневих навчаннях візьмуть участь 2200 військових і 300 одиниць військової техніки. Пройдуть вони на північному сході Литви.

В маневрах будуть представлені танки Abrams, американські бойові машини Bradley і польські бронетранспортери Rosomak. 

Головна мета навчань - підготовка литовської піхотної бригади "Żemaitija" до планування та проведення оборонних операцій у взаємодії з підрозділами союзників по НАТО.

Також пройде перевірка здатності виконувати поставлені завдання, що має забезпечити готовність протистояти потенційним загрозам.

Навчання Strong Griffin завершаться 19 листопада.

Крім того, Литва разом з сусідніми країнами планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з білоруссю.

 

Литвавійськові навчанняStrong Griffin

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