В Литві відбуваються військові навчання Strong Griffin
Участь в них беруть підрозділи збройних сил США, Польщі та Португалії.
Про це повідомляє Polskieradio.
В двотижневих навчаннях візьмуть участь 2200 військових і 300 одиниць військової техніки. Пройдуть вони на північному сході Литви.
В маневрах будуть представлені танки Abrams, американські бойові машини Bradley і польські бронетранспортери Rosomak.
Головна мета навчань - підготовка литовської піхотної бригади "Żemaitija" до планування та проведення оборонних операцій у взаємодії з підрозділами союзників по НАТО.
Також пройде перевірка здатності виконувати поставлені завдання, що має забезпечити готовність протистояти потенційним загрозам.
Навчання Strong Griffin завершаться 19 листопада.
Крім того, Литва разом з сусідніми країнами планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з білоруссю.