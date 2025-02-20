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В лютому на трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи

20 лютого 2025, 13:12
В лютому на трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи
Фото: reuters
Усі вони мають різний рівень пошкоджень.

Три нафтові кораблі були пошкоджені вибухами за останній місяць в результаті окремих інцидентів у Середземному морі.

Про це агентству Reuters повідомили джерела в галузі судноплавства та безпеки.

Інциденти є першими випадками пошкодження вибухами невійськових суден, які сталися в центральному Середземноморʼї за останні 10 років.

15 лютого вибух спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії на корпусі грецького нафтового танкера Seajewel в порту на півночі Італії.  А я через 20 хвилин на тому ж суднеі стався другий вибух.

Італійська прокуратура розпочала розслідування інциденту, який стався з Seajewel, коли судно стояло на якорі перед портом Савона-Вадо.

Ще одне нафтове судно Seacharm, яким керує компанія Thenamaris, було пошкоджене вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан наприкінці січня, повідомили два джерела.

А в третій раз, танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum отримав пошкодження. За словами джерел, судно потребує рятувальної операції.

Днями ми писали, що Італія розслідує вибухи на танкері як можливу терористичну атаку.

 

вибухСередземне моретанкер

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