В лютому на трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи
Три нафтові кораблі були пошкоджені вибухами за останній місяць в результаті окремих інцидентів у Середземному морі.
Про це агентству Reuters повідомили джерела в галузі судноплавства та безпеки.
Інциденти є першими випадками пошкодження вибухами невійськових суден, які сталися в центральному Середземноморʼї за останні 10 років.
15 лютого вибух спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії на корпусі грецького нафтового танкера Seajewel в порту на півночі Італії. А я через 20 хвилин на тому ж суднеі стався другий вибух.
Італійська прокуратура розпочала розслідування інциденту, який стався з Seajewel, коли судно стояло на якорі перед портом Савона-Вадо.
Ще одне нафтове судно Seacharm, яким керує компанія Thenamaris, було пошкоджене вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан наприкінці січня, повідомили два джерела.
А в третій раз, танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum отримав пошкодження. За словами джерел, судно потребує рятувальної операції.
Днями ми писали, що Італія розслідує вибухи на танкері як можливу терористичну атаку.