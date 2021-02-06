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В МЗС обіцяють Лукашенку санкції у разі запуску рейсів до окупованого Криму

Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками
Запуск Білоруссю авіарейсів до окупованого Криму неминуче призведе до запровадження Україною санкцій.
В МЗС обіцяють Лукашенку санкції у разі запуску рейсів до окупованого Криму Олександр Лукашенко. Фото: polittech.org
Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі агенції "Укрінформ" заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
 
Вона зазначила, що в МЗС взяли до відома слова Александра Лукашенка щодо можливого відкриття авіарейсів до Криму. 
 
"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками", - наголосила Джапарова.
 
Вона підкреслила, що усю відповідальність за наслідки для громадян Білорусі санкцій та обмежень, застосованих низкою країн світу, включно з Україною, слід покладати на Александра Лукашенка, який своїми діями перетнув "червону лінію" щодо поводження з власними громадянами, громадянами інших країн та нормами міжнародного права. 
 
Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а безпекове, тому що білоруська влада стала непередбачуваною у своїх діях.
 
"Цю "канітель і провокації", як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка уже страждають звичайні білоруси, які є нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємося з їхніми зусиллями відстояти власні права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас - це Україна.
 
Росія брутально порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим і розв’язавши агресію на сході України... Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - зазначила Еміне Джапарова.
 
 
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02 06 2021 17:12
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