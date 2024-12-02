Страйки заплановані на 9 з 10 німецьких заводах.

Німецька профспілка працівників металургійної промисловості IG Metall закликала співробітників Volkswagen до страйків, які розпочнуться на всіх заводах VW вже сьогодні, 2 грудня.

Про це заявив голова регіонального відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Грегер, передає німецький журнал Spiegel.

Видання пише, що IG Metall хоче дати сигнал попереджувальними страйками на VW: страйки заплановані на 9 з 10 німецьких заводів.

Голова регіонального відділення сказав, що в ніч на неділю минув термін домовленостей між працівниками і керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом.

На день раніше профспілка IG Metall оголосила, що найближчим часом "на всіх заводах" авто концерну, який планує масові скорочення співробітників і зниження зарплати, пройдуть попереджувальні страйки.

Грегер додав, що цей крок став логічним наслідком того, що компанія і після тарифних переговорів має намір зробити звільнення і закрити кілька заводів у Німеччині.

"Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати. Найближчим часом виробництво буде тимчасово призупинено на всіх заводах", – заявив він.

В Вольфсбурзі на ранок запланований мітинг безпосередньо біля будівлі правління, де мають намір виступити Грегер і голова виробничої ради Даніела Кавалло.

Подальші мітинги заплановані, зокрема, у Цвікау, Емдені, Хемніці, Дрездені та Зальцгітері, а також у Ганновері та Брауншвейгу, де перед цим відбудуться демонстрації.

Попереджувальний страйк триватиме близько двох годин, а потім буде повторюватися в кожну зміну, повідомив представник компанії. У проміжках між ними виробництво продовжуватиметься у звичайному режимі.

В кінці жовтня стало відомо, що Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей, але уряд просить не робити цього.