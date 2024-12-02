Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині на заводах Volkswagen почалися страйки

02 грудня 2024, 12:33
У Німеччині на заводах Volkswagen почалися страйки
Фото: EPA
Страйки заплановані на 9 з 10 німецьких заводах.

Німецька профспілка працівників металургійної промисловості IG Metall закликала співробітників Volkswagen до страйків, які розпочнуться на всіх заводах VW вже сьогодні, 2 грудня. 

Про це заявив голова регіонального відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Грегер, передає німецький журнал Spiegel.

Видання пише, що IG Metall хоче дати сигнал попереджувальними страйками на VW: страйки заплановані на 9 з 10 німецьких заводів.

Голова регіонального відділення сказав, що в ніч на неділю минув термін домовленостей між працівниками і керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом. 

На день раніше профспілка IG Metall оголосила, що найближчим часом "на всіх заводах" авто концерну, який планує масові скорочення співробітників і зниження зарплати, пройдуть попереджувальні страйки.

Грегер додав, що цей крок став логічним наслідком того, що компанія і після тарифних переговорів має намір зробити звільнення і закрити кілька заводів у Німеччині.

"Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати. Найближчим часом виробництво буде тимчасово призупинено на всіх заводах", – заявив він.

В Вольфсбурзі на ранок запланований мітинг безпосередньо біля будівлі правління, де мають намір виступити Грегер і голова виробничої ради Даніела Кавалло. 

Подальші мітинги заплановані, зокрема, у Цвікау, Емдені, Хемніці, Дрездені та Зальцгітері, а також у Ганновері та Брауншвейгу, де перед цим відбудуться демонстрації.

Попереджувальний страйк триватиме близько двох годин, а потім буде повторюватися в кожну зміну, повідомив представник компанії. У проміжках між ними виробництво продовжуватиметься у звичайному режимі.

В кінці жовтня стало відомо, що Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей, але уряд просить не робити цього.

 

страйкиvolkswagen

Останні матеріали

Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється