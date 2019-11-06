В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей.

"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді", – повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Населення також застерігають від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Нагадаємо, що в Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.