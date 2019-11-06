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В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують

Населення також застерігають від споживання морепродуктів
Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей.
В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують Фото:odesa.consumer.gov.ua

"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається  на пляжах Одеси та  області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській  воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей,  від купання у такій воді", – повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Населення також застерігають від споживання  виловленої  на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Нагадаємо, що в Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.

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11 06 2019 14:20
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