НОВИНИГоловне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують
Населення також застерігають від споживання морепродуктів
Фото:odesa.consumer.gov.ua
"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді", – повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Населення також застерігають від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.
Нагадаємо, що в Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.
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