З початку року в Україні потонули понад 270 людей, - ДСНС
"Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у необладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей", - повідомляє прес-служба ДСНС.
За даними ДСНС, лише упродовж 30 травня загинули 5 осіб.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.
Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
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