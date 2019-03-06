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З початку року в Україні потонули понад 270 людей, - ДСНС

Лише упродовж 30 травня загинули 5 осіб
В Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.
З початку року в Україні потонули понад 270 людей, - ДСНС Фото: 112.ua

"Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у необладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей", - повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними ДСНС, лише упродовж 30 травня загинули 5 осіб.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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03 06 2019 08:25
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