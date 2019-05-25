В Одесі провели акцію на підтримку полонених моряків
Мета акції - висловити підтримку полоненим в Росії морякам та нагадати громадськості, що вони досі перебувають не на рідній землі. Одесити зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє, наприкінці акції запалили фаєри, повідомляє "Громадське".
Раніше повідомлялось, що у Харкові та Львові відбулися акції на підтримку українських моряків, які перебувають у полоні в Росії.
Нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.
Трибунал ухвалив рішення за трьома пунктами:
Негайно звільнити та повернути українські кораблі
Негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну
Росія та Україна мають подати трибуналу звіт про виконання тимчасових заходів до 25 червня.
Росія не брала участь у слуханнях, наголосивши, що рішення Трибуналу не мають законної сили, оскільки дії України в Керченській протоці потрібно кваліфікувати як військові. Водночас це суперечить позиції Росії у московському суді, де українців не визнають військовополоненими. У Трибуналі наголосили, що відсутність Росії не звільняє її від обов'язків виконання його рішення.
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