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В Одесі провели акцію на підтримку полонених моряків

Мета акції - висловити підтримку полоненим в Росії морякам та нагадати громадськості, що вони досі перебувають не на рідній землі
Близько двох десятків одеситів розгорнули плакат "Рідна гавань чекає своїх моряків" і прапори Військово-морських сил та України.
В Одесі провели акцію на підтримку полонених моряків Фото: Громадське

Мета акції - висловити підтримку полоненим в Росії морякам та нагадати громадськості, що вони досі перебувають не на рідній землі. Одесити зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє, наприкінці акції запалили фаєри, повідомляє "Громадське".

Раніше повідомлялось, що у Харкові та Львові відбулися акції на підтримку українських моряків, які перебувають у полоні в Росії.

Нагадаємо, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Трибунал ухвалив рішення за трьома пунктами:

Негайно звільнити та повернути українські кораблі 

Негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну 

Росія та Україна мають подати трибуналу звіт про виконання тимчасових заходів до 25 червня.

Росія не брала участь у слуханнях, наголосивши, що рішення Трибуналу не мають законної сили, оскільки дії України в Керченській протоці потрібно кваліфікувати як військові. Водночас це суперечить позиції Росії у московському суді, де українців не визнають військовополоненими. У Трибуналі наголосили, що відсутність Росії не звільняє її від обов'язків виконання його рішення.

 
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25 05 2019 21:32
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