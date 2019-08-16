Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одеській облраді під час обрання нового голови сталася бійка, - ВІДЕО

Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег з фракцій БПП і "Опоблок" в змові і закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини"
Позачергова сесія Одеської обласної ради, на якій повинні вибрати нового голову замість Анатолія Урбанського, який йде у Раду, почалася з бійки.
В Одеській облраді під час обрання нового голови сталася бійка, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

Спалахнула бійка, в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Мікрофон замінили, голова спробував відновити сесію, але знову спалахнула бійка, інформує "Думская".

До зали зайшла поліція, а Урбанський оголосив перерву на 5 хвилин.

Пізніше сесія все ж почалася, але знову оголосили перерву, оскільки голова фракцій, голова ради і його заступники пішли в інший кабінет для проведення консультацій.

За даними видання, за всім, що відбувається, стоїть депутат від "Батьківщини" і перший заступник голови облради Олег Радковський. Нібито його мета не дати раді обрати нового голову і стати в.о. голови облради.

Відзначається, що в залі також присутні невідомі "спортивної зовнішності".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2019 12:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.