CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПозачергова сесія Одеської обласної ради, на якій повинні вибрати нового голову замість Анатолія Урбанського, який йде у Раду, почалася з бійки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській облраді під час обрання нового голови сталася бійка, - ВІДЕО
Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег з фракцій БПП і "Опоблок" в змові і закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини"
Фото: скріншот з відео
Спалахнула бійка, в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Мікрофон замінили, голова спробував відновити сесію, але знову спалахнула бійка, інформує "Думская".
До зали зайшла поліція, а Урбанський оголосив перерву на 5 хвилин.
Пізніше сесія все ж почалася, але знову оголосили перерву, оскільки голова фракцій, голова ради і його заступники пішли в інший кабінет для проведення консультацій.
За даними видання, за всім, що відбувається, стоїть депутат від "Батьківщини" і перший заступник голови облради Олег Радковський. Нібито його мета не дати раді обрати нового голову і стати в.о. голови облради.
Відзначається, що в залі також присутні невідомі "спортивної зовнішності".
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