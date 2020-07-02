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В Одеському порту почали вимірювати температуру всім прибулим морякам

Огляд проводять до відкриття кордону прикордонниками і роботи митників
В Одеському порту посилили заходи протиепідемічного захисту через загрозу поширення коронавірусу 2019-nCoV.
В Одеському порту почали вимірювати температуру всім прибулим морякам Фото: seafarersjournal.com

Пресслужба порту інформує, що лікарі-епідеміологи санітарно-карантинного відділу оглядають членів екіпажу на предмет симптомів вірусної інфекції, зокрема проводять температурний скринінг за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра,передає "Лівий берег".

"Учора ввечері до причалу №42 в Хлібній гавані пришвартувався контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L = 99,9 м, прапор - Гонконг). Судно прибуло в Одесу після заходження в порти Китаю під час інкубаційного періоду нового коронавірусу 2019 nCoV. Одразу після швартування на контейнеровозі здійснено медичний (санітарний) огляд всіх членів екіпажу й інші профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Загалом медичний огляд провели на 25 морських суднах, чотири з яких покинули порти Китаю до спалаху епідемії коронавірусу, один - після.

"Ми змушені перейти майже на 100-відсотковий контроль екіпажів з урахуванням специфіки роботи моряків. Випадки завезення коронавірусу зафіксовано вже у 26 країнах. Навіть якщо моряк не відвідував Китай останнім часом, ми не знаємо, яким рейсом він летів на чергову зміну екіпажу, з ким контактував у літаку", - пояснила вимушені заходи лікарка-епідеміолог Ніна Старова.

У разі підозр на коронавірус хворого ізолюють у судновий ізолятор, а саме судно поставлять на карантин. Поки що таких випадків не було.

Нагадаємо, що В Україну 5 лютого доправили тест-систему для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV.

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07 02 2020 13:00
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