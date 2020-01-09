В одному з вишів Львова викрили нарколабораторію

У Львові поліція викрила організовану групу, яка облаштували в одному з львівських університетів нарколабораторію.

Як повідомляє Укрінформ, про це поінформувала прокурор Львівської області Ірина Діденко в Фейсбуці.

«Викрили групу осіб, які організували у львівському навчальному закладі не що інше, як… нарколабораторію! Об'єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грам на "чорному ринку" сягає від 600 грн. Наразі задокументовано виготовлення для збуту «метадону» вагою майже 3 кг та «ціною» понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн», - повідомляє прокурор.

Лабораторія з виготовлення метадону задокументована вперше.

Метадон - напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Збувався «товар» через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки.

Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам.

Як повідомили у прокуратурі, затримали чотирьох львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару, завідувача лабораторії одного з львівських вишів - хіміка, який виготовляв наркотичний засіб, та двох працівників кальян-бару, один з них адміністратор сайту, інший – фасував і розповсюджував наркотик.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пропонує заборонити призначати заставу у якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.