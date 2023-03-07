В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вибухів на "Північних потоках"

Українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік".

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Про це він написав у твітері.

До того ж Україна не володіє жодною інформацією про якихось проукраїнських агентів, які могли б зробити диверсію. Так Михайло Подоляк прокоментував статтю The New York Times, яка містить звинувачення українців у підриві газогонів.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій рф", – написав радник очільника ОП.

Нагадаємо, газета The New York Times опублікувала статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці, але нема доказів того, що вказівку здійснити диверсію дала українська влада.