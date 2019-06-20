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В Окружний адмінсуд подали позов про звільнення голови "Укравтодору"

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов, у якому вимагають в уряду звільнити голову "Укравтодору"
Так, позивач, ім’я якого не називають, просить суд визнати незаконним розпорядження про призначення голови Укравтодору Славоміра Новака на посаду, а також визнати, що Новак некомпетентний виконувати покладені на нього обов'язки.
В Окружний адмінсуд подали позов про звільнення голови "Укравтодору" Фото: з відкритих джерел

Крім цього, у позові вимагають визнати, що в уряду немає повноважень призначати на високі державні посади іноземців, повідомляє прес-служба суду, йдеться в "Громадське".

"Водночас, суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск", - зазначають в Окружному адмінсуді.

У якості забезпечення позову позивач просить суд відсторонити Новака від виконання обов’язків голови "Укравтодору".

"Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", — йдеться у повідомленні суду.

Раніше голова "Укравтодору" Славомір Новак фактично уповноважив екс-начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика виконувати обов’язки свого заступника.

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20 06 2019 15:18
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