В Окружний адмінсуд подали позов про звільнення голови "Укравтодору"
Крім цього, у позові вимагають визнати, що в уряду немає повноважень призначати на високі державні посади іноземців, повідомляє прес-служба суду, йдеться в "Громадське".
"Водночас, суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск", - зазначають в Окружному адмінсуді.
У якості забезпечення позову позивач просить суд відсторонити Новака від виконання обов’язків голови "Укравтодору".
"Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", — йдеться у повідомленні суду.
Раніше голова "Укравтодору" Славомір Новак фактично уповноважив екс-начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика виконувати обов’язки свого заступника.
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