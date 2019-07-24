ПОЛІТИКА НОВИНИЗа даними Центральної виборчої комісії, Бондар, який був депутатом Верховної Ради 8 скликання, набрав 15,57%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В окрузі у Бродах переміг соратник Порошенка
У 119 окрузі в місті Броди Львівської області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар
Фото: EPA
Кандидат від "Слуги народу", підприємець Орест Кавецький відстав від нього: на 140 голосів і набрав 15,39%, інформують в "УП".
А кандидат від партії "Голос" Олег Шиба здобув 14,99% підтримки.
Інші кандидати, включно з кандидаткою від "Свободи" Іриною Сех, набрали менше десяти відсотків.
Нагадаємо, на виборчій дільниці № 210489 у селищі Солотвино Тячівського району в мажоритарному окрузі №72 у Закарпатській області результати голосування визнані недійсними.
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