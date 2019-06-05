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В окупованому Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання громадянства РФ

Пункт прийому відкрили в "центральному апараті міграційної служби "ЛНР"
В окупованому Луганську з 6 травня почав працювати пункт прийому документів для бажаючих отримати російський паспорт.
В окупованому Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання громадянства РФ Фото: russianlook.com

Мешканці "республіки", які не мають усіх необхідних документів для отримання громадянства РФ, зможуть отримати консультації для вирішення проблем, повідомив заступник так званого голови "ЛНР" Михайло Параскєєв, інформує "Интерфакс".

На ці консультації, за словами Параскєєва, вже записались 400 осіб. А на отримання паспорту РФ заяви написали 10 людей.

Ці документи відправлятимуть у Новошахтинськ Ростовської області, де відкрився центр видачі паспортів для жителів окупованої частини Донбасу.

Додамо, другий пункт прийому документів відкрився в селі Покровському Ростовської області 30 квітня. 

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06 05 2019 13:07
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