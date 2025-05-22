Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В окупованому Скадовську підірвали "кадирівців"

22 травня 2025, 12:02
В окупованому Скадовську підірвали
Фото: sbu.gov.ua
Четверо офіцерів- "кадирівців" знаходяться в автомобілі.

На тимчасово окупованій території Херсонської області вбито чотирьох офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат". 

Про це повідомило Головне управління розвідки. 

20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат" - не вижив ніхто. Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - заявили у розвідці. 

В ГУР додали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що вчора колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова вбили в Іспанії.

 

розвідкавійна в Україні

Останні матеріали

Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється