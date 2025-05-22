В окупованому Скадовську підірвали "кадирівців"
На тимчасово окупованій території Херсонської області вбито чотирьох офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат".
Про це повідомило Головне управління розвідки.
20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.
"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат" - не вижив ніхто. Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - заявили у розвідці.
В ГУР додали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Нагадаємо, що вчора колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова вбили в Іспанії.