В окупованому Скадовську підірвали "кадирівців"

Четверо офіцерів- "кадирівців" знаходяться в автомобілі.

На тимчасово окупованій території Херсонської області вбито чотирьох офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат".

Про це повідомило Головне управління розвідки.

20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат" - не вижив ніхто. Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - заявили у розвідці.

В ГУР додали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що вчора колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова вбили в Іспанії.