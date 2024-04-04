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В ООН пояснили скандальну заяву щодо удару по Татарстану

04 квітня 2024, 20:25
В ООН пояснили скандальну заяву щодо удару по Татарстану
Речник Генсека сказав, що відповів би інакше, якби його ще раз спитали.

В Організації Об'єднаних Націй пояснили заяви про своє засудження атаки безпілотників на Татарстан, повідомляє Голос Америки.

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", - заявив речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.

Два дні тому дрони атакували Татарстан. Ця атака продемонструвала, що Україна має дрони, які можуть подолати понад 1200 кілометрів.

За словами речника, ООН має чітку позицію в цьому питанні.

"Ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України", - додав Дюжаррік.

Вчора в ООН засудили атаку дронами у Татарстані

2 квітня ми писали, що Україна здійснила одну з наймасштабніших атак по НПЗ у Татарстані.

 

ООНзаяваТатарстан

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