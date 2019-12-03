В ООН закликали Україну скасувати обмеження щодо виплати пенсій в ОРДЛО

700 тисяч українських пенсіонерів втратили доступ до пенсій у результаті конфлікту

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що в Україні мають скасувати прив'язку реєстрації в якості переселенців для отримання пенсій.

Про це вона сказала на прес-конференції у Києві у вівторок, де була презентована доповідь моніторингової місії ООН з прав людини, повідомляє УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що згідно з даними місії, 700 тисяч українських пенсіонерів втратили доступ до пенсій у результаті конфлікту.

"Це прямий результат державної політики, якої доступ до пенсій прив'язаний до реєстрації в якості ТПО (тимчасово переміщених осіб - ред) і до процедури верифікації, яка випливає з цієї прив'язки", - сказала Фрейзер.

"Наша рекомендація залишається незмінною - слід негайно скасувати прив'язку доступу до пенсій до реєстрації в якості ТПО", - додала вона.

Нагадаємо, в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.