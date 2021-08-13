В ООН закликають ввести глобальний мораторій на продаж технологій стеження

Така практика порушує право на свободу вираження поглядів, недоторканність приватного життя, свободу і може загрожувати життю сотень людей

Правозахисники ООН закликали всі держави ввести глобальний мораторій на продаж і передачу технологій стеження і спостереження - до тих пір, поки вони не введуть суворі правила, що гарантують використання таких технологій відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини.

Про це повідомляють Новини ООН.

Із заявою виступили спецдоповідач ООН зі становища правозахисників Мері Лолор, спецдоповідач з питання про захист права на свободу думок Ірен Хан, а також експерти Робочої групи з питання про права людини і транснаціональні корпорації.

"Держави зобов'язані переконатися в тому, що такі компанії, як NSO Group, не продають і не передають технології державам і організаціям, які можуть використовувати їх для порушення прав людини", - йдеться в заяві експертів.

За їх словами, витончені інструменти стеження використовуються для того, щоб контролювати, залякувати і позбавляти права голосу правозахисників, журналістів і політичних опонентів.

"Така практика порушує право на свободу вираження поглядів, недоторканність приватного життя, свободу і може загрожувати життю сотень людей", - додали експерти.

Раніше в липні некомерційні організації Forbidden Stories і Amnesty International оприлюднили інформацію про широкомасштабне стеження за мобільними телефонами сотень журналістів, правозахисників і політичних лідерів у десятках країн світу з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group. Її керівництво заперечує причетність до подій.

Як повідомлялося, компанія WhatsApp подала позов до суду проти ізраїльської NSO Group, звинувачуючи її в кібератаках, які заражали пристрої користувачів шкідливим програмним забезпеченням.