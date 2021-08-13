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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В ООН закликають ввести глобальний мораторій на продаж технологій стеження

Така практика порушує право на свободу вираження поглядів, недоторканність приватного життя, свободу і може загрожувати життю сотень людей
Правозахисники ООН закликали всі держави ввести глобальний мораторій на продаж і передачу технологій стеження і спостереження - до тих пір, поки вони не введуть суворі правила, що гарантують використання таких технологій відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини.
В ООН закликають ввести глобальний мораторій на продаж технологій стеження Фото: з вільних джерел
Про це повідомляють Новини ООН.
 
Із заявою виступили спецдоповідач ООН зі становища правозахисників Мері Лолор, спецдоповідач з питання про захист права на свободу думок Ірен Хан, а також експерти Робочої групи з питання про права людини і транснаціональні корпорації.
 
"Держави зобов'язані переконатися в тому, що такі компанії, як NSO Group, не продають і не передають технології державам і організаціям, які можуть використовувати їх для порушення прав людини", - йдеться в заяві експертів.
 
За їх словами, витончені інструменти стеження використовуються для того, щоб контролювати, залякувати і позбавляти права голосу правозахисників, журналістів і політичних опонентів.
 
"Така практика порушує право на свободу вираження поглядів, недоторканність приватного життя, свободу і може загрожувати життю сотень людей", - додали експерти.
 
Раніше в липні некомерційні організації Forbidden Stories і Amnesty International оприлюднили інформацію про широкомасштабне стеження за мобільними телефонами сотень журналістів, правозахисників і політичних лідерів у десятках країн світу з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group. Її керівництво заперечує причетність до подій.
 
Як повідомлялося, компанія WhatsApp подала позов до суду проти ізраїльської NSO Group, звинувачуючи її в кібератаках, які заражали пристрої користувачів шкідливим програмним забезпеченням.
 
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13 08 2021 16:35
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