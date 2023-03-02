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ПОЛІТИКА

В ОП відреагували на події у Брянській області

02 березня 2023, 13:52
В ОП відреагували на події у Брянській області
Фото: Укрінформ
У Офісі президента порадили Кремлю боятися своїх партизанів.

Події в Брянській області з так званими "українськими диверсантами" є свідомою провокацією росіян.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Історія про диверсійну групу України в рф є класичною свідомою провокацією. рф хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в рф стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...", - написав Подоляк.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи цю новину, сказав про "продовження трансформації росії, її очищення та звільнення від диктатури путіна".

"рф сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна та тих, хто його підтримує. .. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів", - сказав він у коментарі "Громадському".

Нагадаємо,сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ почали писати про інцидент на прикордонні - нібито в населених пунктах Сушани і Любечани Климовського району Брянської області було скоєно напад "українських диверсантів".

У росЗМІ поширювалась інформація і про удар дронами ЗСУ, і про підрив електропідстанції, газової станції, потім про розстріл жителів вказаних населених пунктів та взяття в заручники "диверсантами".

Згодом місцева влада не підтвердила напади на жителів Брянщини, більшість з поширених повідомлень спростували пропагандисти Кремля.

Представники російського добровольчого корпусу взяли на себе відповідальність за інцидент, заявивши, що хотіли продемонструвати росіянам, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом. 

Тим часом у ЗМІ повідомили, що через напад на села путін хоче провести екстрене засідання Ради Безпеки. Згодом його прес-секретар спростував це повідомлення.

диверсіяОфіс ПрезидентаПодоляк

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