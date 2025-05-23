Також відомо, що на борту знаходився боєвий комплект, який почав детонувати.

В п’ятницю внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 в Орловській області двоє загиблих, попередньо, це пілот і бортмеханік.

Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що гелікоптер Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причина падіння — відмова двигуна.

Також відомо, що на борту знаходився боєвий комплект, який почав детонувати.

Аварія сталася близько 14:00 поблизу селища Наришкіно, Урицький район. Очевидці повідомляють про пожежу після падіння та звуки вибухів.

Також сьогодні Генштаб підтвердив ураження російського заводу з виготовлення деталей для ракет і бомб.