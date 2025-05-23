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В Орловській області рф розбився військовий гелікоптер Мі-8: є загиблі

23 травня 2025, 16:11
В Орловській області рф розбився військовий гелікоптер Мі-8: є загиблі
Фото: hromadske.tv
Також відомо, що на борту знаходився боєвий комплект, який почав детонувати.

В п’ятницю внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 в Орловській області двоє загиблих, попередньо, це пілот і бортмеханік.

Про це пишуть росЗМІ. 

Повідомляється, що гелікоптер Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причина падіння — відмова двигуна.

Також відомо, що на борту знаходився боєвий комплект, який почав детонувати. 

Аварія сталася близько 14:00 поблизу селища Наришкіно, Урицький район. Очевидці повідомляють про пожежу після падіння та звуки вибухів. 

Також сьогодні Генштаб підтвердив ураження російського заводу з виготовлення деталей для ракет і бомб.

 

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