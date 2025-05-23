В Орловській області рф розбився військовий гелікоптер Мі-8: є загиблі
В п’ятницю внаслідок аварії військового гелікоптера Мі-8 в Орловській області двоє загиблих, попередньо, це пілот і бортмеханік.
Про це пишуть росЗМІ.
Повідомляється, що гелікоптер Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причина падіння — відмова двигуна.
Також відомо, що на борту знаходився боєвий комплект, який почав детонувати.
Аварія сталася близько 14:00 поблизу селища Наришкіно, Урицький район. Очевидці повідомляють про пожежу після падіння та звуки вибухів.
Також сьогодні Генштаб підтвердив ураження російського заводу з виготовлення деталей для ракет і бомб.