В партії Шольца спростували заяву про зустріч з путіним
Протк генсек СДПН Маттіас Мірш спростував заяву опозиційного політика щодо зустріч Олафа Шольца з путіним до 23 лютого.
Про це повідомляє щотижневий журнал Spiegel.
За словами генсек, допис Кізеветтера, у якому він розповів про нібито плани візиту Шольца до путіна, "проблематичним, підступним і підлим".
Він вважає, що це є "явним порушенням угоди про чесну конкуренцію" на тлі майбутніх виборів.
Мірш закликав генерального секретаря партії "Християнсько-демократичний союз" втрутитися в ситуацію і очікує вибачень від політика іа видалення посту.
Зранку, 5 січня, речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заяви, що канцлер планує зустрітися з російським диктатором Володимиром путіним до парламентських виборів 23 лютого.