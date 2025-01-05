Зранку речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив про зустріч канцлера із президентом рф.

Протк генсек СДПН Маттіас Мірш спростував заяву опозиційного політика щодо зустріч Олафа Шольца з путіним до 23 лютого.

Про це повідомляє щотижневий журнал Spiegel.

За словами генсек, допис Кізеветтера, у якому він розповів про нібито плани візиту Шольца до путіна, "проблематичним, підступним і підлим".

Він вважає, що це є "явним порушенням угоди про чесну конкуренцію" на тлі майбутніх виборів.

Мірш закликав генерального секретаря партії "Християнсько-демократичний союз" втрутитися в ситуацію і очікує вибачень від політика іа видалення посту.

Зранку, 5 січня, речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заяви, що канцлер планує зустрітися з російським диктатором Володимиром путіним до парламентських виборів 23 лютого.