CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби дотримується перемир'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В районі ООС від початку доби дотримують перемир'я
Станом на 12:00 обстрілів не зафіксовано
Фото: Укрінформ
"Від початку поточної доби за станом на 12:00 ворожих обстрілів на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", – повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО з посиланням на дані Міністерства оборони України.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах українських військовиків немає.
Нагадаємо, заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.
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