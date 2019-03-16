Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В районі ООС від початку доби дотримують перемир'я

Станом на 12:00 обстрілів не зафіксовано
В районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби дотримується перемир'я.
В районі ООС від початку доби дотримують перемир Фото: Укрінформ

"Від початку поточної доби за станом на 12:00 ворожих обстрілів на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", –  повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО з посиланням на дані Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах українських військовиків немає.

Нагадаємо, заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2019 14:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.