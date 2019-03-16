В районі ООС від початку доби дотримують перемир'я

В районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби дотримується перемир'я.

"Від початку поточної доби за станом на 12:00 ворожих обстрілів на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", – повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО з посиланням на дані Міністерства оборони України.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах українських військовиків немає.

Нагадаємо, заступницею голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве, яка працювала раніше з ООН, Європейським Союзом і урядом Німеччини.