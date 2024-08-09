В курській області рф ввели надзвичайний стан

Рішення схвалила урядова комісія.

Ситуацію в Курській області РФ визнали НС федерального характеру.

Про це повідомили в МНС рф.

Сьогодні, 9 серпня, відбулося позачергове засідання урядової комісії щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки, на порядку денному стояло обговорення "ситуації в Курській області через атаку ЗСУ".

Урядова комісія схвалила рішення підвищити рівень надзвичайної ситуації у регіоні.

Нагадаємо, що 6 серпня у росії заговорили про прорив кордону в Курській області.

Пізніше стало відомо, що росія відправила резерви в Курську область.