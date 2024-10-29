У концерні заявили, що не бояться погроз кремля ударити по заводу в Україні.

Завод німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні може стати мішенню для російських ударів, проте в компанії цього не бояться і кажуть, що убезпечили виробництво.

Про це повідомляє видання Голос Америки.

Сьогодні, 29 жовтня, з цією погрозою виступив речник кремля Дмитро Пєсков.

В Rheinmetall вже відповіли, що це не перша подібна погроза з боку москви і запевнили, що виробництво в Україні добре захищене.

Влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи.

Нагадаємо, що раніше в обід у кремлі зробили заяву про заводи Rheinmetall в Україні.

А тим часом стало відомо, що Rheinmetall будує в Україні 4 заводи.