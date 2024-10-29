У Rheinmetall відреагували на заяви кремля
Завод німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні може стати мішенню для російських ударів, проте в компанії цього не бояться і кажуть, що убезпечили виробництво.
Про це повідомляє видання Голос Америки.
Сьогодні, 29 жовтня, з цією погрозою виступив речник кремля Дмитро Пєсков.
В Rheinmetall вже відповіли, що це не перша подібна погроза з боку москви і запевнили, що виробництво в Україні добре захищене.
Влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи.
Нагадаємо, що раніше в обід у кремлі зробили заяву про заводи Rheinmetall в Україні.
А тим часом стало відомо, що Rheinmetall будує в Україні 4 заводи.