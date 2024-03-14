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В росії блокують перед виборами Google Play Market – ЗМІ

14 березня 2024, 18:10
В росії блокують перед виборами Google Play Market – ЗМІ
Фото: google.com
В рф почали блокувати Google PlayMarket, щоб запобігти закачуванню передвиборчому додатку Команди Навального "Фотон-2024".

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Телеграм-канал Команди Навального. 

"У росії почали блокувати Google Play Market. Влада готова позбавити можливості всіх користувачів Андроїда завантажувати будь-які програми, щоб не дати скачати "Фотон-2024", який допомагає вибрати кандидата на виборах", - йдеться в дописі. 

"Фотон-2024" - це спеціальний додаток, який рівномірно та випадково обирає кандидата на президентських виборах в росії, за якого пропонується проголосувати виборцю — за будь-кого з трьох опонентів Володимира Путіна. Або варіант "зробити бюлетень недійсним". 

В комані Навального опублікували пост опозиціонера про "Фотон-2024", написаний ним у колонії незадовго до загибелі, в кому пояснюється, чому варто скористатися цією системою. В рф 15-17 березня відбудуться так звані "вибори" президента росії.

Ще в кінці року в розвідці Британії заявили, що росія буде фальсифікувати вибори на окупованих територіях для перемоги путіна.

 

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