росія буде фальсифікувати вибори на окупованих територіях для перемоги путіна – розвідка Британії

В міністерстві оборони Британії розповіли як росія збирається проводити "вибори" президента рф 15-17 березня наступного року на окупованих територіях України.

Про це Міноборони написано в щоденному звіті в соцмережі T (Twitter).

"Як і у випадку з регіональними виборами у вересні 2023 року, голосування на президентських "виборах" у підконтрольних росії українських регіонах не буде ані вільним, ані чесним", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що російська окупаційна влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче надати відчуття легітимності вторгненню рф.

"Вона майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів та залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента росії Владіміра Путіна зі значним відривом від конкурентів", - додали у відомстві.

11 грудня стало відомо, що росіяни проведуть президентські "вибори" на окупованих територіях України.