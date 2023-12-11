Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

11 грудня 2023, 14:53
росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України
Фото: google.com
За даними представників ЦВК, незважаючи на воєнний стан і активні бойові дії, голосування все ж може відбутися. Водночас росіяни готуються до провокацій.

Вибори президента російської федерації, які відбудуться в березні 2024 року, збираються провести, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що незважаючи на активні бойові дії, кремль має намір зробити все для того, щоб жителі захоплених регіонів, які тимчасово перебувають під контролем москви, змогли віддати свій голос на президентських виборах.

"Проведення президентських виборів у нових "російських регіонах" можливе, такого висновку під час консультацій дійшли представники ЦВК, Міноборони та регіональної влади", — ідеться в повідомленні.

Так звані глави "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей узгодили це рішення разом із членами комісії та співробітниками російської ФСБ.

Заступник голови ЦВК Микола Булаєв також зазначив, що комісія готова до того, що нібито будуть спроби зірвати голосування на тимчасово окупованих територіях.

"Ми повинні негайно інформувати президента росії і Раду Федерації про ухвалене рішення. Прошу підготувати проєкти листів і направити президенту і в Раду. Я впевнений, що завдання, яке ми перед собою ставимо, ухвалюючи таке рішення (вибори в окупації, — ред.), — воно матиме позитивний розвиток, у мене немає сумнівів, що разом із ним упораємося", — заявив Микола Булаєв.

Водночас минулого тижня це рішення нібито ще не було ухвалено, про що заявляла глава російського Центрвиборчкому Елла Памфілова. Вона зазначала, що до 12 грудня буде ухвалено рішення про те, чи зможуть люди з України голосувати на виборах президента росії.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що в росії вибори президента будуть проводитися протягом трьох днів, відповідно до рішення Центрвиборчкому. За даними деяких джерел, голосування триватиме з 15 до 17 березня.

Вибори рфрф тероризм

Останні матеріали

Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється