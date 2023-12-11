росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

За даними представників ЦВК, незважаючи на воєнний стан і активні бойові дії, голосування все ж може відбутися. Водночас росіяни готуються до провокацій.

Вибори президента російської федерації, які відбудуться в березні 2024 року, збираються провести, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що незважаючи на активні бойові дії, кремль має намір зробити все для того, щоб жителі захоплених регіонів, які тимчасово перебувають під контролем москви, змогли віддати свій голос на президентських виборах.

"Проведення президентських виборів у нових "російських регіонах" можливе, такого висновку під час консультацій дійшли представники ЦВК, Міноборони та регіональної влади", — ідеться в повідомленні.

Так звані глави "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей узгодили це рішення разом із членами комісії та співробітниками російської ФСБ.

Заступник голови ЦВК Микола Булаєв також зазначив, що комісія готова до того, що нібито будуть спроби зірвати голосування на тимчасово окупованих територіях.

"Ми повинні негайно інформувати президента росії і Раду Федерації про ухвалене рішення. Прошу підготувати проєкти листів і направити президенту і в Раду. Я впевнений, що завдання, яке ми перед собою ставимо, ухвалюючи таке рішення (вибори в окупації, — ред.), — воно матиме позитивний розвиток, у мене немає сумнівів, що разом із ним упораємося", — заявив Микола Булаєв.

Водночас минулого тижня це рішення нібито ще не було ухвалено, про що заявляла глава російського Центрвиборчкому Елла Памфілова. Вона зазначала, що до 12 грудня буде ухвалено рішення про те, чи зможуть люди з України голосувати на виборах президента росії.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що в росії вибори президента будуть проводитися протягом трьох днів, відповідно до рішення Центрвиборчкому. За даними деяких джерел, голосування триватиме з 15 до 17 березня.