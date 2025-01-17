В росії четверту добу палають нафтобази

Їх підпалили українські дрони ще 14 січня.

В місті Саратовської області рф четвертий день горить нафтобаза комбінату "Кристал", яку атакували повторно, а на території Ліскінського району Воронезької області посилилася пожежа на нафтобазі.

Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, губернатор Воронезької області Олесандр Гусєв в Telegram-каналі.

Губернатор Саратовської написав, що площа загоряння на підприємстві в Енгельсі "значно знизилася".

"Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці і робити все необхідне для ліквідації", - йдеться в дописі.

Разом з тим, на території Ліскінського району Воронезької області ввели режим НС у зв'язку з пожежею на нафтобазі.

Площа пожежі на нафтобазі "Ліскінська" виросла до 2800 кв м, її гасять за найвищим номером складності.

Російський губернатор запевняє, що для цивільного населення та інфраструктури сусідніх підприємств "наразі загрози немає".

Раніше він закликав місцевих жителів "утриматися від фото- і відеозйомки робіт із ліквідації наслідків НП, а також передбачити маршрути руху без наближення до нафтобази".

Це вже вдруге цього місяця палає НПЗ.

Вже 11 січня ми писали, що в Енгельсі четверту добу палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ.