В Енгельсі четверту добу палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Саме з аеропортів Енгельса росіяни запускають стратегічну авіацію, якою атакують Україну.

Нафтобаза в російському Енгельсі була атакована Україною ще 8 січня і досі палає.

Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін в Telegram-каналі.

"Горить "промислове підприємство", а не нафтобаза на військовому аеродромі Енгельс-2", - написав губернатор.

За його словами, площа пожежі нібито "зменшилася на 80%" і поменшало диму.

"Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря", - додав росіянин.

Нагадаємо, що цього тижня Сили оборони України атакували нафтобазу у російському Енгельсі.

А за день в Енгельсі було запроваджено режим надзвичайної ситуації.