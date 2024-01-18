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В росії є ризик "перегріву" економіки через війну в Україні – розвідка Британії

18 січня 2024, 12:42
В росії є ризик
В розвідці повідомили про негативний вплив війни в Україні на економіку рф.

Про це розвідка Британії написала в щоденному звіті у соцмережі X (Twitter).

"росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним", - йдеться в дописі. 

В британській розвідці додали, що центральний банк росії підвищив свою відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, це стало п'ятим підвищенням з липня 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

Інфляція в росії продовжила прискорюватися і в кінці 2023 року, збільшилась до 7,5% у річному вимірі в листопаді з 6,7% у жовтні.

Загальна інфляція на 2023 рік, за оцінками служби статистики росії, оцінюється в 7,4%, а це майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

"Продовження вторгнення росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки", - додали в розвідці. 

Ми також писали про ефективність санкцій: Як заходи тиску вразили російську економіку.

 

Росіяекономіка рфРозвідка Британії

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