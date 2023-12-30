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ПОЛІТИКА

Ефективність санкцій: Як заходи тиску вразили російську економіку

30 грудня 2023, 10:43
Ефективність санкцій: Як заходи тиску вразили російську економіку
Стоп росія
Експерти зазначають, що санкційний тиск потрібно продовжувати, він дає ефект.

Ситуація в російській економіці далека від стійкої, незважаючи на заяви самого кремля. Західні санкції і масовий відтік транснаціональних компаній завдали величезних збитків економіці країни.

Про це пише Business Insider з посиланням на статтю дослідників з Єльського університету Джеффрі Зонненфельда і Стівена Тіана.

"Ми не можемо потрапити в пастку, думаючи, що для путіна все добре, і не можемо відмовлятися від ефективних заходів тиску на нього", - пишуть експерти.

Вони зазначають, що передача експропрійованих активів від західних фірм не робить росію багатшою.

У статті наведені інші причини ослаблення рф. Так, з лютого 2022 року щонайменше 1 мільйон росіян втекли до інших країн. Це призвело до дефіциту робочої сили, який наблизився до 5 мільйонів працівників, і спричинив високу інфляцію.

Також зазначається, що з росії було вивезено 253 млрд доларів приватного капіталу. Крім того, москва втратила доступ до західних технологій і досвіду, на які покладалися її компанії, а прямі іноземні інвестиції майже повністю вичерпалися.

Ситуація погіршується суворим контролем за рухом капіталу, який зробив російські активи фактично знеціненими на світових ринках. А санкції не дозволяють російським компаніям випускати нові акції чи облігації на західних ринках.

"росія, яка ніколи не постачала жодної готової продукції – ні промислової, ні споживчої – у світову економіку, паралізована. Вона далеко не економічна наддержава, оскільки практично вся її сировина може бути легко замінена з інших країн. Військова машина приводиться в рух лише за рахунок канібалізації підприємств, які тепер контролюються державою", – цитує видання дослідників.

Станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється. Центральний банк рф впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль і підвищують відсоткові ставки.

санкціі проти росіївійна в Україніекономіка рф

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