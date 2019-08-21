В Росії повідомили про можливу видачу Україні п'ятьох політв'язнів

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

П'ятеро громадян України, засуджені в Російській Федерації та доправлені в московський слідчий ізолятор "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

"Щодо етапованих у Москву п'яти засуджених вирішується питання про видачу їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

Він також зазначив, що "зараз обговорюється формат цієї процедури".

Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Але напередодні правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній у слідчий ізолятор "Лефортово" в Москві.

За даними "Меморіалу", 20 серпня в СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

Раніше російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не може знайти місце перебування українського політв'язня активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з російської колонії №4 міста Торжок Тверської області.