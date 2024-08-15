В росії розбився бомбардувальник Ту-22м

Екіпаж літака встиг катапультувався.

Сьогодні, 15 серпня, в Іркутській області рф розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

росіяни пишуть, що екіпаж літака катапультувався до падіння бомбардувальника.

Наразі деталі інциденту і стан членів екіпажу невідомий.

Ту-22м це надзвуковий дальній бомбардувальник-ракетоносець, який є на озброєнні Повітряно-космічних сил рф.

Нагадаємо, що в квітні Сили оборони вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.