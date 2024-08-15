В росії розбився бомбардувальник Ту-22м
Сьогодні, 15 серпня, в Іркутській області рф розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
росіяни пишуть, що екіпаж літака катапультувався до падіння бомбардувальника.
Наразі деталі інциденту і стан членів екіпажу невідомий.
Ту-22м це надзвуковий дальній бомбардувальник-ракетоносець, який є на озброєнні Повітряно-космічних сил рф.
Нагадаємо, що в квітні Сили оборони вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.