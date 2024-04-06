В Ростовській області підірвали трубопровід – ГУР

Головне управління розвідки України заявило про підрив ще одного військового об’єкта в рф – нафтопроводу в населеному пункті Азов.

Про це йдеться на сайті ГУР.

"В ніч на 6 квітня у районі н.п. Азов Ростовської області підірвали трубопровід, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", - повідомляє ГУР.

Наразі відомо, що завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Українська розвідка додає, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях.

Минумили вихідними ми писали, що ГУР атакували сотні російських сайті на кілька мільярдів доларів.