У Всесвітній організації охорони здоров'я сьогодні заявили, що більше 160 медичних працівників загинули під час виконання службових обов'язків в Газі.

Про це пише Sky News.

"Понад 160 медичних працівників загинули при виконанні службових обов'язків, надаючи допомогу пораненим і хворим. Це люди, які підтримують систему охорони здоров'я завдяки своїй самовідданості, вони якимось чином знайшли спосіб підтримувати певний рівень обслуговування", - сказав представник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що операції, в тому числі ампутації кінцівок, проводяться в Газі без анестезії через критично низький рівень поставок.

Організація закликає до збільшення обсягів допомоги, яка надходить в анклав і до "гуманітарних пауз", щоб дозволити вивезти з анклаву найважчих поранених.

Це не перша всесвітня організація, яка заявила про втрати.

Днями в ООН розповіли, що в секторі Гази загинули 88 їхніх співробітників.