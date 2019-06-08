В "Слузі народу" думають про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Швець пропонує розробити документ, який повинен містити і "глосарій війни", тобто пояснювати, що таке окупаційні війська, сепаратисти, колабораціоністи, не проголошені республіки тощо.

"Як бути зі свободою слова в умовах війни, в умовах надзвичайного, воєнного стану? Поки що це регламентується виключно нормами різних відомств, але це все несистемний підхід... Є у мене така ідея (підготувати законопроект). І все це треба зробити в короткий термін", - сказав Швець, йдеться в "Інтерфакс-Україна".

За його словами, при підготовці законопроекту "необхідно вивчити думку громадян - чи згодні вони на обмеження інформації в умовах війни для їх же безпеки, а якщо згодні, то якою мірою".

Швець також поділився планами, що має намір працювати за профілем (до обрання у Верховну Раду був ведучим на "Студії 1+1") у парламентському комітеті з інформаційної політики та свободи слова.

Нагадаємо, Офіс президента Володимира Зеленського планує створити Раду з питань свободи слова при президенті. У відомстві будуть медіаюристи і представники силових структур, щоб захищати права журналістів.

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