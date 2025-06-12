В травні росія вбила щонайменше 183 цивільних українців – ООН

Через артобстріли та удари РСЗВ загинув 21% цивільних.

В травні 025 року в Україні внаслідок російських ударів загинули 183 цивільні особи, ще 836 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.

"Жертви серед цивільного населення у травні були зареєстровані у 17 областях України та Києві, включаючи райони, розташовані далеко від лінії фронту. 28% цивільних загинули внаслідок ракетних ударів та баражуючих боєприпасів. Така ж частка жертв була спричинена атаками дронів малої дальності. Через артилерійські обстріли та удари РСЗВ загинув 21% цивільних, а внаслідок повітряних бомбардувань – 18%", - заявили в організації.

В звіті написано, що 97% жертв серед цивільного населення зафіксовано на територіях, підконтрольних уряду України.

Також зранку Генштаб заявив, що росія на війні втратила більше 1 млн осіб.