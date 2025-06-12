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В травні росія вбила щонайменше 183 цивільних українців – ООН

12 червня 2025, 14:46
В травні росія вбила щонайменше 183 цивільних українців – ООН
Фото: censor.net
Через артобстріли та удари РСЗВ загинув 21% цивільних.

В травні 025 року в Україні внаслідок російських ударів загинули 183 цивільні особи, ще 836 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.

"Жертви серед цивільного населення у травні були зареєстровані у 17 областях України та Києві, включаючи райони, розташовані далеко від лінії фронту. 28% цивільних загинули внаслідок ракетних ударів та баражуючих боєприпасів. Така ж частка жертв була спричинена атаками дронів малої дальності. Через артилерійські обстріли та удари РСЗВ загинув 21% цивільних, а внаслідок повітряних бомбардувань – 18%", - заявили в організації. 

В звіті написано, що 97% жертв серед цивільного населення зафіксовано на територіях, підконтрольних уряду України.

Також зранку Генштаб заявив, що росія на війні втратила більше 1 млн осіб.

 

ООНвійна в Україні

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