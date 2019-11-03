НОВИНИВаловий внутрішній продукт Туреччини у 2018 році падав 2 квартали поспіль, що свідчить про те, що країна увійшла у рецесію. Так, у третьому кварталі 2018 року економіка скоротилась на 1,6%, а у четвертому - на 2,4%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Туреччині почалась економічна криза: економіка падає два квартали поспіль
Турецька валюта - ліра - минулого року "впала" на 30%
Фото: unian.ua
Про це свідчать дані Державного інституту статистики Туреччини, інформує BBC.
Зазначається, що турецька валюта - ліра - минулого року "впала" на 30%. Економічна криза в країні почалась після загострення відносин зі США та після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган почав втручатися у політики центрального банку Туреччини та намагався штучно підтримувати рівень обмінного курсу.
Попри падіння ВВП Туреччини у другому півріччі 2018 року, загалом за рік економіка показала позитивну динаміку та зросла на 2,6%.
Нагадаємо, що переговори про зону вільної торгівлі з Україною перебувають на завершальному етапі, заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушогл.
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11 03 2019 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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