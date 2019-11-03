Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Туреччині почалась економічна криза: економіка падає два квартали поспіль

Турецька валюта - ліра - минулого року "впала" на 30%
Валовий внутрішній продукт Туреччини у 2018 році падав 2 квартали поспіль, що свідчить про те, що країна увійшла у рецесію. Так, у третьому кварталі 2018 року економіка скоротилась на 1,6%, а у четвертому - на 2,4%.
В Туреччині почалась економічна криза: економіка падає два квартали поспіль Фото: unian.ua

Про це свідчать дані Державного інституту статистики Туреччини, інформує BBC.

Зазначається, що турецька валюта - ліра - минулого року "впала" на 30%. Економічна криза в країні почалась після загострення відносин зі США та після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган почав втручатися у політики центрального банку Туреччини та намагався штучно підтримувати рівень обмінного курсу.

Попри падіння ВВП Туреччини у другому півріччі 2018 року, загалом за рік економіка показала позитивну динаміку та зросла на 2,6%.

Нагадаємо, що переговори про зону вільної торгівлі з Україною перебувають на завершальному етапі, заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушогл.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 15:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.