В Туреччині почалась економічна криза: економіка падає два квартали поспіль

Валовий внутрішній продукт Туреччини у 2018 році падав 2 квартали поспіль, що свідчить про те, що країна увійшла у рецесію. Так, у третьому кварталі 2018 року економіка скоротилась на 1,6%, а у четвертому - на 2,4%.

Про це свідчать дані Державного інституту статистики Туреччини, інформує BBC.

Зазначається, що турецька валюта - ліра - минулого року "впала" на 30%. Економічна криза в країні почалась після загострення відносин зі США та після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган почав втручатися у політики центрального банку Туреччини та намагався штучно підтримувати рівень обмінного курсу.

Попри падіння ВВП Туреччини у другому півріччі 2018 року, загалом за рік економіка показала позитивну динаміку та зросла на 2,6%.

Нагадаємо, що переговори про зону вільної торгівлі з Україною перебувають на завершальному етапі, заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушогл.